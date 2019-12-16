هويدا بركات تحاور المشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي"المواطنة ..والتنمية " بعقد جلسة حوارية للدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط حول أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة



كما تطرقت في حديثها إلى استراتيجية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها الإهتمام بالشباب ومعرفة تطلعاتهم لأنهم أساس بناء المستقبل وأوضحت أن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.



كما حثت الشباب على أن يكونوا سفراء لنشر أهداف التنمية المستدامة في بلادهم ، كما أشارت الى أبعادها "الإجتماعية ، الإقتصادية ، البيئية " والتي تؤثر على المجتمع لأنها تعتبر أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم وترشيد الموارد لأن عجلة التنمية المستدامة تحتاج الى تكامل أبعادها للنهوض بمستقبل مصر والقارة الأفريقية حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فبراير 2016 بوضع صياغة استراتيجية التنمية المستدامة في مصر وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة لتعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا التنافسية .



كما أوضحت أن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة متنوعة منها "القضاء على الفقر والجوع ، الصحة والتعليم الجيد ، المساواة بين الجنسين ، الصناعة والابتكار ، تأسيس مدن ومجتمعات مدنية مستدامة ، عقد الشراكان لتحقيق الأهداف ، العمل المناخي ، طاقة نظيفة بأسعار معقولة ، العمل اللائق ونمو الإقتصاد ".



وفي جانب آخر أشارت بركات الى أوضاع الشباب في القارة الأفريقية حيث تصل نسبتهم الى 226 مليون شاب وفتاة وأوصت بأهمية التعامل معهم كفرصة للنهوض وإستغلال طاقاتهم ومهاراتهم في التنمية الإقتصادية وتحسين الخصائص السكانية تعليميا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ الفرص للجميع .



جدير بالذكر أن الملتقى يشارك فيه 100 شاب وفتاة من 20 دولة أفريقية وهم "المغرب ، تشاد ، انجولا ، كينيا ، زامبيا ، أوغندا ، مالاوي ، السودان ، الجزائر ، نيجيريا ، النيجر ، ليبيا ، سيراليون ، جنوب السودان ، الصومال ، موريتانيا ، مدغشقر ، تونس ، أثيوبيا " وذلك خلال الفترة من 13 الى 19 ديسمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي .