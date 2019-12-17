استقرار سعر الدولار اليوم بعد تراجعه لأقل قيمة منذ عامين

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل تعاملات اليوم، االثلاثاء، 17-12-2019، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر، عقب تراجع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار أكبر انخفاضا له منذ عامين.



وطبقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.03 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



16.02 جنيه للشراء.



16.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.03 جنيه للشراء.



16.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.05 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.98 جنيه للشراء.



16.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.

