ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم بعد تراجعه لأقل قيمة منذ عامين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحى
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل تعاملات اليوم، االثلاثاء، 17-12-2019، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر، عقب تراجع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار أكبر انخفاضا له منذ عامين.

وطبقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.03 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.02 جنيه للشراء.

16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.. تفاصيل

لأول مرة منذ عامين.. الدولار يسجل 15.99 جنيه

انخفاض أسعار المحروقات 10%.. مفاجأة من البرلمان بعد أكبر تراجع للدولار

تراجع لـ 15.99.. أسباب أكبر انخفاض في الدولار منذ عامين

ترشيحاتنا

طلب الشرطة لتخلصه من يديها.. خليجية تشق وجه زوجها

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

لا بد من تدعيم صفوفه.. جمال السيد: الأهلي الأقرب إلى لقب إفريقيا

AdvertisementS

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

فيديوجراف| بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج تثير الجدل

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019