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مرأة

أبرزها تقوية العظام ومكافحة التسوس.. فوائد غير متوقعة لتناول مكعب من الشوكولاتة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:30 م
فوائد الشوكولاتة
فوائد الشوكولاتة الخام
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نهى هجرس
تعد الشوكولاتة الخام من الأطعمة المليئة بالفوائد ومضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب كما أنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "د" الذى يساعد على تقوية عظام الجسم بشكل ملحوظ.

ووفقًا لموقع "one green planet” إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناول الشوكولاتة.

- لا يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الشمس لكى يحصل الجسم على القدر الكافى من فيتامين "د" ولكن عند تناول القليل من الشوكولاتة الخام يمكنه أن يعوض ما ينقصه من احتياجاته لـ فيتامين "د".

- تعد الشوكولاتة الخام أحد أهم مصادر المغنيسيوم الذى يحتاجه الجسم للتغلب على التعب والإرهاق بشكل كبير.

- تحتوى الشوكولاتة الخام على مركب الفلافونويد الذى يعمل على زيادة تدفق الدم فى الجسم مما يحسن من حالة البشرة وجعلها تبدو أكثر إشراقا.

- تحتوى الشوكولاتة الخام على مركب الثيوبرومين الذى يساعد على مكافحة تسوس الأسنان ومكافحة الجراثيم. 

- تعد الشوكولاتة الخام من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف، والتى تساعد على تحسين الهضم بشكل كبير، ويعزز من حالة الجهاز الهضمى بشكل كبير
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