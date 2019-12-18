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اقتصاد

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:10 م
مايكل عياد
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,583.74 بارتفاع قدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 768.80 بارتفاع قدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 5 ملايين و161 ألفا و520 سهما بقيمة إجمالية قدرها 979 ألفا و476 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 62 صفقة.

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أسعار العملات اليوم الأربعاء

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر5 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 5ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر1 % ليبلغ 99ر13793 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 62ر0 % مسجلًا 36ر530 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 8ر0 % لينهي التعاملات عند 92ر1392 نقطة.
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