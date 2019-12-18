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رياضة

محمود البنا يدير موقعة الأهلى والإسماعيلي في الدوري

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:56 م
محمود البنا
محمود البنا
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يسري غازى - عمرو الحلواني
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم اختيار محمود البنا لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى المقرر إقامتها غدا الخميس، فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يعاون محمو البنا كل من سمير جمال وهانى خيرى مساعدين .. ومحمد سلامة حكما رابعا.

وتراجع مجلس الإسماعيلى عن بيانه القوى ضد اتحاد الكرة والذى طالب فيه بخوض مباراته أمام الأهلى بملعب الإسماعيلية وليس ملعب المكس ولكنه تلقى تأكيدات من قبل اتحاد الكرة بأن إقامتها بملعب المكس قرارا أمنيا ليس لاتحاد الكرة تدخل فيه .

ويدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا الليلة فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأحمر ، ويسعى أدهم السلحدار المدير الفنى للدراويس إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لتحقيق الفوز على الأهلى والاستمرار فى العروض المميزة للفريق فى الآونة الأخيرة بعد الفوز على مصر المقاصة ونادى مصر على التوالى.
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