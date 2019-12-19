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فن

حكيم يحصد ربع مليون مشاهدة في يوم بـ الراجل الصح.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:44 م
حكيم - الراجل الصح
حكيم - الراجل الصح
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سعيد فراج
حققت أغنية "الراجل الصح" للفنان حكيم، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، ربع مليون مشاهدة بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 17 ديسمبر الجاري.

أغنية "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

الألبوم الجديد "الراجل الصح" يضم عشر أغنيات، صور حكيم منها ثلاث أغان وهي "سيبونا في حالنا" و"قلبي يا ناس" و"الموضة السنة دي"

كان حكيم طرح عدة أغان من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.
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