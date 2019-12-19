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اقتصاد

5 جنيهات تراجعا لجرام الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 19-12-2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تراجعت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 19-12-2019 ، بقيمة 5 جنيهات للجرام ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 658 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18 اليوم الخميس 19-12-2019

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام.


سعر عيار 21 اليوم


عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم الخميس

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب 5264 جنيها.

السعر العالمى للذهب اليوم الخميس

أوقية الذهب 1475 دولارا.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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