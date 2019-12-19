لمواجهة سرطان الثدي.. ندوة توعية للمعلمات في الوادي الجديد

نظمت أمانة المرأة بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ،الخميس، ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وفوائده وطرق الفحص الذاتي.



أكدت أمينة المرأة بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، كاميليا كمال، تنظيم الندوة بمقر مدرسة الوادي الابتدائية المشتركة، وبحضور معلمات من مدرسة ناصر الإعدادية وناصر الابتدائية ومدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة.



أضافت كاميليا، أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة منال مسلم، ممثل عن قطاع الصحة بالوادي الجديد، والحاصلة على عدة دورات في هذا المجال.



وأوضحت، أن اكتشاف هذا المرض مبكرًا يساعد على سرعة العلاج والسيطرة عليه فى مراحله الأولى وأن هذه الندوة هى الثالثة على التوالي لسلسلة الندوات التي يجرى تنفيذها فى هذا المجال دعما لمبادرة رئيس الجمهورية والتي ستبدأ الشهر المقبل.



أشارت إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات ستنظم بقرى مركز الخارجة للتوعية ورفع الوعي الصحي للسيدات حول خطورة هذا المرض.

