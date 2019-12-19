"البيئة" تطالب بضرورة رفع الوعي لدى السائح وصاحب المنشأة السياحية.. فيديو

قال محمد عليوة مدير برنامج السياحة المستدامة بوزارة البيئة، إن المنشأة السياحية تستهلك طاقة كبيرة ومياه، ينتج عنها مخلفات، موضحا أنها بحاجة إلى تحلية مياه وشبكة صرف صحي.



وأشار عليوة خلال حواره لـ برنامج «صباحك مصري» الذي يعرض على شاشة «ام بي سي مصر»، إلى أن هذه المتطلبات لن تعيق الدولة ووزارة السياحة عن تطوير القطاع السياحي واستدامته بشكل كبير.



وأضاف محمد عليوة، أن الدولة تتطلع لزيادة أعداد السياح وتطوير القطاع السياحي، ولكن مع تخفيف التأثيرات السلبية المعيقة للقطاع.



وتابع ان الدولة ووزارة السياحة تهتمان بالانشطة البحرية، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وموارد طبيعية ومحميات طبيعية وشعب مرجانية خلابة.



ولفت عليوة، إلي أنه من الضرورة رفع الوعي لدى السائح وصاحب المنشأة السياحية، بأهمية تطبيق المعايير البيئية وذلك بالتحفيز والمساعدة على التسويق.

