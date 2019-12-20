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محافظات

إعدام 480 كيلو سردين فاسدة بالقليوبية..صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم إعدام 4 براميل من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على قرار النيابة العامة بإجمالي 480 كيلو جراما.

وأكدت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، أنه سبق ضبط الكمية المذكورة بمعرفة لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بطوخ، أثناء الحملات المكثفة الدورية التي تشنها مديرية الصحة بالقليوبية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع الغش التجاري والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت عبدالرؤوف إلى أن نتائج تحاليل العينات التي تم سحبها وإرسالها إلى المعامل المركزية قد تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وصدر قرار النيابة العامة بإعدام الصنف المضبوط وتم إعدام الكمية بالطرق الصحيحة.
إعدام 480 كيلو سردين فاسدة بالقليوبية..صور
إعدام 480 كيلو سردين فاسدة بالقليوبية..صور
إعدام 480 كيلو سردين فاسدة بالقليوبية..صور
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