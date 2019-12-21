مترو حضاري وبشاير الخير 3 ومحمور المحمودية.. أبرز انجازات الإسكندرية في 2019

مشروعات تنموية وحضارية عديدة تشهدها الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمات المرورية وأزمة السكن بالمدينة الساحلية، وخلال العام 2019 قطعت أغلب تلك المشروعات أشزواطا كبيرة في التنفيذ.



من جانبها تستعرض صدي البلد، خلال التقرير المقبل أبرز تلك المشروعات بالمدينة الساحلية خلال العام 2019.



مترو حضاري..

وفي شهر يناير الماضي، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع إنشاء مترو سطحي يمتد من برج العرب وحتى أبو قير، ليصبح أكبر مشروعات الطرق في الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء 4 خطوط للقطار المعلق بالإسكندرية، بطول 128 كيلو و25 متر، على 8 مراحل، بنظام "بى أو تى"



انجاز 75 % من مشروع محور المحمودية التنموي..

وخلال العام 2019 تم الانتهاء من نحو 57 بالمئة من مشروع تطوير محور المحمودية والذي يعتبر شريانا جديدا لحل أزمات ومشكلات المرور التي تعانى منها الإسكندرية على مدار السنوات الأخيرة نتيجة للتكدس السكاني حيث تم حتى الآن انتهاء 75% منه.



يبدأ المشروع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56 وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1، بطول 21.1 كم من مخرج ترعة راكتا شرق المدينة حتى المصب بالدخيلة غرب المدينة.





بشاير الخير 3..على قدم وساق يسير العمل بالإسكندرية، لإفتتاح مشروع بشائر الخير 3 ، على غرار مشروعي بشاير الخير 1 و2، لتقطين قاطني العشوائيات.



وتضم المرحلة الثالثة 100 بلوك بعدد 10 آلاف وحدة سكنية، ليأتي إستمرارًا لخطة الدولة للقضاء على العشوائيات في محافظة الإسكندرية.



المشروع سيكون على مساحة أرض مسطح 54 فدانًا، كما يجرى التوسعة، وعدد البلوكات 78 بلوك، وجاري توسعته وفق الدراسة لتكون 100 بلوك، والوحدات السكنة نحو 8 آلاف وحدة سكنية، وقد تصل إلى 10 آلاف وحدة، و52 ألف متر مساحة المسطحات التجارية في المشروع.



المشروع سيكون بداخله مسجدين بمسطح 800 متر للمسجد الواحد، وكنيسة بمسطح 800 متر، وستتحول المنطقة من العشوائية إلى منشأت تعليمية متكاملة، وبنك، ومستشفى، ومن المنتظر نقل 8 آلاف مواطن إلى المشروع الجديد.



وبداخل المشروع خدمات متكاملة (مستشفى وبنك ومحلات تجارية وحضانة ومحال للمهن الفنية، والمشروع ليس سكنيًا فقط ولكن به مراكز لتنمية قدرات المواطنين وتعليمهم الحرف المهنية مثل النجارة والسباكة.