النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتخريب خط من خطوط البترول بمنطقة المواسير بايتاي البارود فى البحيرة، وذلك في القضية رقم ٢٨٨٤٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات ايتاي البارود لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم وباستمرار التحقيق للكشف عن باقى سارقي تلك المواد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا – دمنهور المار بأرض عزبة المواسير بإيتاى البارود، ولذلك استأجروها فى غضون أكتوبر الماضى ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسا عليه ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه، وفى صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضى حاول أحدهم تركيب محبس آخر فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتى خرج الآمر عن سيطرتهم ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول.