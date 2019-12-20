النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا – دمنهور المار بأرض عزبة المواسير بإيتاى البارود، ولذلك استأجروها فى غضون أكتوبر الماضى ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسا عليه ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه، وفى صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضى حاول أحدهم تركيب محبس آخر فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتى خرج الآمر عن سيطرتهم ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول.