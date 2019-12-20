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رياضة

طائرة المنيا تهزم ألعاب دمنهور في عقر داره بثلاثة أشواط نظيفة بالممتاز

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:51 م
الطائرة بنادي المنيا
الطائرة بنادي المنيا
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا، الفوز على منافسه ألعاب دمنهور في رابع جولات دوري الترتيب من الممتاز "أ"،الذي أقيم بصالة بايونير مساء اليوم.

حسم الفريق المنياوي التقدم في اشواط اللقاء الثلاثة بنتائج: (٢٥-٢٣) ،(٢٧-٢٥)، والثالث والاخير (٣٢-٣٠)؛ليرتفع رصيد المنيا لـ٧ نقاط.

ومن المقرر استضافة استاد المنيا للجولة الخامسة من الدوري والتى ستجمع المنيا وبني سويف، الجمعه المقبلة في تمام السادسة مساءًا.

يقود فريق المنيا بهذا الموسم إبراهيم عبد الحكم المدير الفني، وخالد أبو الوفا مدرب عام، واسماعيل رجب مدرب مساعد، ود.أحمد السيوفي أخصائي علاج طبيعي، ود.حسين الشيمي أخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر مدير إداري الفريق، وأشراف ا.مصطفى فتحى يونس عضو مجلس إدارة نادي المنيا .
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