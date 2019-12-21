كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل طالبة بالمنيا وادعاء سقوطها من علو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن المنيا فى كشف ملابسات إحدى الجرائم حيث تبلغ لها من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وإدعاء سقوطها من علو ، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا توصلت جهوده إلى قيام والد المجنى عليها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة ، وقرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها قام على إثرها بإيثاق يدها وقدميها بحبل والتعدى عليها بالضرب مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها ، وإدعى عقب ذلك بسقوطها من علو، على خلاف الحقيقة لإبعاد الشبهة عنه.. وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (عصا ، حبل).