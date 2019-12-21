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فن

إياد نصار يكشف عن دوره في فيلم موسى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:54 م
اياد نصار
اياد نصار
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شيرى نبيل
كشف الفنان اياد نصار عن دوره في فيلم " موسي " الذي بدأ تصويره ومن المقرر أن يقدم بدور العرض السينمائي قريبا.

صرح إياد لـ "صدى البلد" أن الفنان كريم محمود عبد العزيز يجسد شخصية مهندس يصمم روبوت ويتم الاستعانة بي فانا أعمل أيضا مهندسا من أجل التعرف علي تفاصيل الاختراع واتعرف علي نقاط ضعفه وتتوالى الأحداث.

الفيلم يدور حول مهندس يصمم إنسانا آليا، ويحاول عن طريقه تحقيق العدالة، والفيلم يخرجه بيتر ميمي الذي أراه قد تطور وأصبح من أهم مخرجي السينما وهو مصمم أن يخرج الفيلم بشكل مبهر والعمل به الكثير من الجرافيك.

فيلم "موسى" بطولة "إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى بالفعل من تصويرهما".
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