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رياضة

لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي على أداء صلاة الجنازة على وليد قاصد إداري الفريق الذي وافته المنية اليوم.

كما حضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي و أحمد مرتضى وحماده أنور عضوا المجلس لمسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المنتظر أن يقام سرادق عزاء المغفور له بمسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

ونعى مسئولو نادى الزمالك الراحل فى بيان رسمى .. كما حرص نجوم الكرة بالنادى على نعى وليد قاصد الذى تمتع بعلاقات قوية مع كافة اللاعبين والمسئولين داخل النادى.
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