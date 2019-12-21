AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:12 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
Advertisements
أحمد إبراهيم
حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور حفل النايل دراما وذلك فى أول ظهور لها بعد إعلانها عن حملها الثاني حيث من المقرر أن تضع فى عام 2020.

وظهرت يسرا اللوزى فى الصور ويبدو عليها علامات الحمل حيث بدا وزنها زائد.

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.

كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور
فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور
فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صورة جديدة.. أحمد السقا يروج لـ فيلمه الجديد العنكبوت

أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة من فيلم الجزيرة

ريم مصطفى تجسد دور ديلر فى فيلم العنكبوت

أبطال استدعاء ولي عمرو يكشفون لـ صدى البلد كواليس الفيلم.. فيديو

نجوم استدعاء ولي عمرو يتحدثون لـ صدى البلد.. محمد لطفي: شخصية الرايق جديدة عليّ.. والمخرج: الفيلم يحوي رسالة تربوية

أحمد السقا وظافر العابدين في كواليس العنكبوت

ترشيحاتنا

من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

شاهد .. لحظة تصادم سفينتين داخل ميناء بـ المكسيك .. لن تصدق ما حدث

شاهد ماذا حدث .. سيدة تسحل أخرى من شعرها بعد ضبطها عملية سرقة داخل متجر

نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور