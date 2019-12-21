فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور

حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور حفل النايل دراما وذلك فى أول ظهور لها بعد إعلانها عن حملها الثاني حيث من المقرر أن تضع فى عام 2020.
وظهرت يسرا اللوزى فى الصور ويبدو عليها علامات الحمل حيث بدا وزنها زائد.
وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.
كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
وظهرت يسرا اللوزى فى الصور ويبدو عليها علامات الحمل حيث بدا وزنها زائد.
وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.
كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.