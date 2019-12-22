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فن

تامر حسنى يبدأ المنافسة بـ الفلوس.. حلو المكان تدخل الأعلى مشاهدة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت أغنية حلو المكان، التي طرحها تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة، بعد طرحها بأيام، وتعد تلك الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد " الفلوس "، والمقرر طرحه قريبا.

الأغنية تمكنت من تحقيق ما يقرب من مليون و400 الف مشاهدة بعد طرحها بايام قليلة، لتحتل المركز الـ 5 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة.

تقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".


أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني، وزينة، وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وعدد أخر من النجوم، ومن المقرر طرحه يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض السينمائي.
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