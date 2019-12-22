كل ما تريد أن تعرفه عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. تفاصيل

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وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المرجح إجراء



وكتب



ومن المقرر أن تتضمن



أما فيما يتعلق بالحقائب الوزارية، فقد كشف مصطفى بكري عن وجود 7 تعديلات إلى الآن، وشملت الأسماء التالية

-عمر مروان وزير للعدل

-السيد قصير وزيرا للزراعة

-نيفين جامع وزيرة للصناعة

- رانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الأعمال

-هالة السعيد نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي

_ المستشار علاء فؤاد وزيرا لشئون مجلس النواب



-لايوجد فيما كشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزارية المقرر تعديلها في التعديل الوزاري المرتقب، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة.وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المرجح إجراء تعديلات وزارية خلال الساعات المقبلة، مع انطلاق جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقررة غدًا الأحد.وكتب مصطفى بكري ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «معلومات ترجح اجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان ، المعلومات تشير إلي احتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء والحركة تحوي مفاجآت هامة ورئيس الوزراء باق في منصبه».ومن المقرر أن تتضمن التعديل الوزاري المرتقبة، وفق ما صرح به النائب مصطفى بكري، وجود 3 نواب لرئيس الوزراء، وهم: الدكتور محمد شاكر نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات، والدكتورة هالة السعيد نائبا للشؤون الاقتصادية، والنائب الثالث سوف يكون من حقيبة سيادية.أما فيما يتعلق بالحقائب الوزارية، فقد كشف مصطفى بكري عن وجود 7 تعديلات إلى الآن، وشملت الأسماء التالية-عمر مروان وزير للعدل-السيد قصير وزيرا للزراعة-نيفين جامع وزيرة للصناعة- رانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الأعمال-هالة السعيد نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي_ المستشار علاء فؤاد وزيرا لشئون مجلس النواب-لايوجد وزير إعلام في هذا التعديل لحين صدور قانون من مجلس النواب.

كشفت مصادر حكومية أنه سيتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية فيفي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم.وتوقعت المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الاثنين.وأضافت المصادر أنه سيتم دمج بعض الوزارات كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.وأشارت المصادر إلى أن مرشح لتولي حقيبة وزارة العدل المستشار عمر مروان وعادل السعيد، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين أبو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدلا من عمر مروان.