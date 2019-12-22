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فن

3 مطربين خليجيين لأول مرة حفل رأس السنة 31 ديسمبر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:52 م
3 مطربين خليجيين
3 مطربين خليجيين
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شيري نبيل
يستعد أحد أكبر الفنادق فى مصر على ضفاف النيل لاستقبال حفل ليلة رأس السنة 2020 يوم الثلاثاء الحادى والثلاثين من ديسمبر، ويحييه أشهر نجوم الطرب فى العالم العربي إبراهيم الحكمي وإبراهيم سلطان وأصيل هميم مع الراقصة المصرية دينا، وتقدّم الحفل الإعلامية الشهيرة حليمة بولند.

ويُعد هذا الحفل هو الوحيد الذى يضم ثلاث مطربين خليجين فى حفلة واحدة ليلة رأس السنة.

يبدأ الحفل فى تمام التاسعة والنصف مساءً ويستمر حتى الخامسة والنصف صباحًا بحضور نخبة من محبى الطرب والفن الخليجى.
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