هتك عرض السيدات بمنازلهن.. المشدد 5 سنوات لـ طبيب الصحة المزيف

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بانتحال صفة طبيب وهتك عرض السيدات داخل منازلهن بمنطقة البساتين.



صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.



البداية بلاغ لقسم شرطة البساتين، بإلقاء الأهالي القبض على عاطل، لاتهامه بانتحال صفة طبيب بوزارة الصحة وقيامه بالكشف على السيدات، وملامسة مواطن عفتهن، بغرض هتك عرضهن.



وكشفت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة طبيب بوزارة الصحة وقام بالطرق على إحدى الشقق وطلب الكشف على سيدات المنزل في إطار حملة لوزارة الصحة، وعقب ذلك قام بالكشف على ربة منزل، وقام بملامسة مواطن عفتها قاصدا بذلك هتك عرضها ثم طلب منها إبلاغ الجيران بتواجده لتوقيع الكشف الطبي عليهن فاصطحبته ربة المنزل إلى أخرى وقام بملامسة مواطن عفتها حتى تشككوا في أمره فطلبوا منه كارنيه مزاولة المهنة، إلا أنه ارتبك ليقوما بالقبض عليه وإبلاغ الشرطة.