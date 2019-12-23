وزيرة البيئة: منع استخدام الأكياس البلاستيك خلال 3 أشهر ..فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادرة البحر الأحمر بخصوص الأكياس البلاستيك هي مبادرة مهمة وقد بدأت في شهر 6 الماضي وهي تقوم على نشر فكره توقف استخدام الأكياس البلاستيك.
وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، والإعلامي "حسام حداد" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أن التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيك يتطلب 3 أمور الأول هو إعطاء فترة سماح والثاني استخدام بديل والثالث هو أن يكون هناك استمرار بالضوابط والقواعد التي تعمل على تنفيذ هذه الفكرة.
أوضحت" فؤاد" أنه خلال 3 أشهر سنقوم بمنع استخدام الأكياس البلاستيك وسنقوم باستبدالها بـ الأكياس القماشية أو الورقية، كما أن صاحب المحل هو من سيقوم بتحمل قيمة شراء هذا الكيس، مشيرة إلى أن هناك ما يسمى بالمسؤولية الممتدة للمنتج.
وتابع" فؤاد" أنني قمت بتطبيق هذه الفكرة في البحر الأحمر ونعمل الآن على جنوب سيناء.
واستكملت "فؤاد"، أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة لدراسة الفكرة والموافقة عليها.
وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، والإعلامي "حسام حداد" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أن التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيك يتطلب 3 أمور الأول هو إعطاء فترة سماح والثاني استخدام بديل والثالث هو أن يكون هناك استمرار بالضوابط والقواعد التي تعمل على تنفيذ هذه الفكرة.
أوضحت" فؤاد" أنه خلال 3 أشهر سنقوم بمنع استخدام الأكياس البلاستيك وسنقوم باستبدالها بـ الأكياس القماشية أو الورقية، كما أن صاحب المحل هو من سيقوم بتحمل قيمة شراء هذا الكيس، مشيرة إلى أن هناك ما يسمى بالمسؤولية الممتدة للمنتج.
وتابع" فؤاد" أنني قمت بتطبيق هذه الفكرة في البحر الأحمر ونعمل الآن على جنوب سيناء.
واستكملت "فؤاد"، أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة لدراسة الفكرة والموافقة عليها.