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رياضة

3 أهداف لـ محمد صلاح مرشحة للقب الأفضل مع ليفربول في 2017

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:08 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
رشح نادي ليفربول، 3 أهداف، لنجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح؛ للحصول على لقب أفضل هدف في عام 2017.

وطوال شهر ديسمبر، ينشر الموقع الرسمي لليفربول، مجموعة من الأهداف لكل عام من أعوام العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وتختار الجماهير أفضل هدف عن كل عام، على أن تُرشح الأهداف المختارة بعد ذلك على لقب أفضل هدف في العقد الثاني بشكل عام.

ونشر الموقع الرسمي للريدز الأهداف المُرشحة للقب الأفضل في عام 2017، ومن ضمنهم 3 أهداف لـ محمد صلاح، وذلك أمام كل من "آرسنال، وستوك سيتي، وإيفرتون".

وضمت قائمة الأهداف المُرشحة كل من:

الهدف الثاني لـ روبرتو فيرمينو أمام سوانزي سيتي، 21 يناير.

هدف فيليب كوتينيو أمام إيفرتون، 1 أبريل.

هدف روبرتو فيرمينو أمام ستوك سيتي، 8 أبريل.

هدف إيمري تشان أمام واتفورد، 1 مايو.

هدف جورجينيو فينالدوم أمام ميدلزبره، 21 مايو.

الهدف الثاني لـ إيمري تشان أمام هوفنهايم، 23 أغسطس.

هدف محمد صلاح أمام آرسنال، 27 أغسطس.

هدف فيليب كوتينيو أمام نيوكاسل، 1 أكتوبر.

الهدف الأول لـ محمد صلاح أمام ستوك سيتي، 29 نوفمبر.

هدف محمد صلاح أمام إيفرتون، 10 ديسمبر.
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