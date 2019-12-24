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أخبار العالم

المكسيك تتهم بوليفيا بترهيب دبلوماسييها في لاباز

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهمت المكسيك، حكومة بوليفيا، بترهيب دبلوماسييها، مؤكدةً أن هناك مراقبة مفرطة لمقر إقامة السفير المكسيكي والسفارة المكسيكية في بوليفيا، من قبل نحو 150 فردا من المخابرات والأمن. 

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في خطاب لمنظمة الدول الأمريكية، أمس: "بوليفيا ترهب الدبلوماسيين، وحاولت احتجاز وتفتيش سيارة السفير يوم الاثنين".

واتجهت بوليفيا صوب اليمين، منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر، عقب انتخابات رئاسية وصفتها المنظمة بأنها زورت لصالحه.

ومنح الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حق اللجوء لموراليس الموجود حاليا في الأرجنتين.

وأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، أنها تدرس الانسحاب من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لأن المكسيك، رئيسة المجموعة خلال 2020، أعدت خططا هذا العام خلال رئاسة بوليفيا لعقد اجتماع في الثامن من يناير.
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