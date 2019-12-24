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أخبار البلد

افتتاح المؤتمر الدولى الـ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا‎

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:03 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار
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كريم الخطيب
شهد الدكتور محمد سعيد العصار افتتاح المؤتمر الدولى الـ ٤٦ لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام تحت عنوان « التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد»، وذلك بمقر الأكاديمية وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي بالكيلو ٣ – طريق بلبيس الصحراوى – مدينة السلام – القاهرة .

لأول مرة تتعاون الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالم من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا.

وشارك في المؤتمر عددا الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، ويمتد المؤتمر في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.
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