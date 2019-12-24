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تعليم

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

من جانبه أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتعميم تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها غدا وتحديد ميعاد آخر لها.


وأضاف الديب، أنه تقرر اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على المنشآت التعليمية حال سقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات ولجان إدارات الأزمات والكوارث والسيول.
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