تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا لسوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.





من جانبه أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتعميم تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها غدا وتحديد ميعاد آخر لها.







