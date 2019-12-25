أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
- يواجه الزمالك الانتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرار لجنة الانضباط سيكون له عواقب وخيمة.
ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا
- هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: "سيد عبد الحفيظ بيفرح ويبتسم لما الزمالك يخسر أو يتعادل أو يضيع هجمات".
- كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصير، عن نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم إضافة إلى قيد محمود عبد المنعم كهغ فى صفوف النادى الأهلي.
- أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراته أمام غريمه الزمالك متفوقا بنتيجة 82-68 في قمة دوري السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة والمقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي في الجزيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من أحداث البطولة.
- كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب عن الهدف الأغلى له خلال مسيرته الكروية حيث أكد أنه كان مع الفراعنة في مرمى المغرب في الدور الـ 8 من بطولة أمم أفريقيا فى الجابون 2017.