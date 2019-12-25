أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على إرضاء وتلبية رغبة محبينه المتواجدين بمطار القاهرة فور وصوله قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين.





تداول نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية أي عقب مباراة الزمالك والانتاج الحربي ، تويتة للتونسي فرجاني ساسي ، لاعب الفريق الأبيض ، وهو يتحدث عن تطاول رئيس النادي عليه ، وأنه سيرحل عن القلعة البيضاء.





رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.





خالف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مؤكدًا أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون.





أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، قفازات حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري ضمن معروضات متحف "الفيفا"، واحتفى كونه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة كأس العالم.





أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف "الفيفا"، والاحتفاء به كأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم.



