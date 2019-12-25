مكاسب بالجملة.. البورصة الكويتية تربح 600 مليون دينار

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية تقدر بنحو 600 مليون دينار على مدار 3 جلسات متتالية في أعقاب قرار MSCI بترقيتها رسميا الى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشراتها، وذلك من خلال استمرار زيادة الطلب على الأسهم القيادية المنضمة للمؤشر بأوزان مختلفة.



وعلى إثر التفاعل الإيجابي مع قرار الترقية الرسمي، تخطت القيمة السوقية للبورصة 36.2 مليار دينار محققة نحو 25% مكاسب منذ بداية 2019.



وكالعادة تركزت السيولة حول الأسهم القيادية مقارنة بغيرها من الأسهم، وكان سهم زين في صدارة الأسهم التي استحوذت على سيولة أمس، وذلك بواقع 13.8 مليون دينار تشكل 27.3% من إجمالي السيولة البالغة 50.6 مليون دينار، ورغم استحواذ السهم على غالبية السيولة إلا انه تعرض لعمليات بيع أدت إلى تراجع قيمة السهم بنسبة 0.7%.



وتلاه سهم بيتك بسيولة تقدر بـ 5.5 ملايين دينار تشكل 10.8% من الإجمالي، وواصل السهم ارتفاعاته بنسبة 0.25%، كما استحوذ سهم الوطني على 50.5 ملايين دينار تشكل 9.9% محققا انخفاضا بنسبة 0.09، وحظي سهم الخليج بـ 3.6 ملايين دينار محققا ارتفاعا بنسبة 0.9%، تلاه أهلي متحد بسيولة 3.4 ملايين دينار بتراجع نسبته 0.98%



وتراجعت السيولة بنسبة 4%، إذ بلغت بنهاية تعاملات أمس 50.6 مليون دينار تراجعا من 52.8 مليون دينار في جلسة أول من امس، وأنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% محققا 1.8 نقطة ليصل الى 6975 نقطة.



كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% بمكاسب 1.9 نقطة ليصل الى 6265 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% بمكاسب 2.2 نقطة ليرتفع الى 4859 نقطة.