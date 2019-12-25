مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم يضم مصنعا لإعادة تدوير المخلفات.. فيديو



ويضم 6 قطاعات ومعمل لمراقبة سلامة الجودة للمنتجات، كما يضم مصنعا لإعادة تدوير المخلفات، ومصنع للأعلاف المركزة بسعة إنتاجية 20 طنا فى الساعة، بالإضافة إلى المزرعة البحثية لإجراء الأبحاث على زراعة الأعلاف المحلية، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيواني تصل الى 18 ألف رأس تسمين .



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم. ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة .

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " تفاصيل عن المجمع الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنتاج الحيوانى بالفيوم اليوم والذى أقيم على مساحة 485 ألف فدان، إلى جانب أنه يوفر منتجات بطاقة إنتاجية 150 طنا يوميا.