السيسي لوزير الزراعة: المنتجين الصغيرين يروحوا فين؟ فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج لمضاعفة وضخ مشاريع لصغار المربين، لافتًا إلى أنه فى الفترة الماضية قامت وزارة الزراعة بغلق المراكز الإنتاجية غير المرخصة، وغير المستوفاة للشروط، لافتًا إلى أن هذا القرار أثر على المربين بالسلب.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، أن المنظومة غير المرخصة واقع ولا يجب إلغاؤه مرة واحدة لأنه يفتعل مشكلة، متسائلًا: "المنتجين الصغيرين هيروحوا فين؟".



وتابع: "لن نغلق مراكز الإنتاج الحيوانى غير المرخصة لكي لا نصيب صغار المربين بأزمة، ولكننا يجب أن نضع لهم فترة انتقالية، ولن نغير الواقع فجأة".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.