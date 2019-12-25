خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي 18 يناير المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن إستضافة المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الدكتور أحمد سلام خبير جراحات الشبكية والجسم الزجاجى وأمراض الشبكية فى الكبار والأطفال، وجراحات إعتلال الشبكية فى الأطفال المبتسرين وأمراض إلتهابات القرحية والمشيمية ، فى الفترة من ( 18 - 21 ) يناير 2020 .



وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير .



أفادت الصفحة الرسمية أنه للتواصل : رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg