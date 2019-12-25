رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات احتفال عيد الجامعة الـ 43

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، فعاليات احتفال عيد الجامعة الثالث والأربعين بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ورؤساء الجامعة السابقين ولفيف كبير من الشخصيات العامة بالمحافظة ورؤساء النقابات العامة والقيادات الأمنية والتنفيذية ونواب مجلس الشعب ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.









بدأ مبارك كلمته بتوجيه الشكر لكل من شارك فى احتفال الجامعة بعيدها السنوى الثالث والأربعين، والشكر لمحافظ المنوفية لمشاركته الجامعة فى احتفالها وتهنئته بتوليه محافظا للمنوفية.





أكد مبارك أن جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة وسط الدلتا وما تضمه من كليات ومعاهد وبرامج متخصصة، والتي تبوأت مكانة عظيمة على مدار ٤٣ عام.. واليوم تستقبل الجامعة أبناءها وضيوفها للاحتفاء بإنجازات هذا الصرح العملاق الذى استطاع خلق بيئة أكاديمية وتعليمية مثالية، وتسعى للمزيد من التطور والتميز والرقى، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.





وأوضح مبارك أن جامعة المنوفية مثال يٌحتذى به في الإنجاز والتطوير، فالجهود المتعاقبة حتى وقتنا هذا والتنسيق بين قطاعات العمل المختلفة أفرز إنجازًا هو ملك للجميع ويفتخر به الجميع، واستعرض بالتفصيل ماتم من نجاحات خلال هذا العام، والكليات الجديدة التى تم إضافتها وبدء العمل بها العام الدراسى القادم، والأنشطة الطلابية المختلفة وماحققه الطلاب من مراكز متقدمة فى شتى الملتقيات والمنافسات.





وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير والامتنان لكل أبناء الجامعة الذين بذلوا كل ما في وسعهم ليتحقق هذا الإنجاز الرائع، فإلى رؤساء الجامعة السابقين مرورًا بنواب رؤساء الجامعة، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري للجامعة والطلاب والطالبات، كل في موقعه، الشكر على قدر مثابرتهم واجتهادهم حتى صارت جامعة المنوفية منارة للمعرفة وقاطرة للثقافة في وسط الدلتا، واليوم يكمل المسيرة كي يكون حلقة من حلقات هذا الإنجاز الباهر برفقة كل أبناء الجامعة المخلصين.





كما أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالمشاركة في احتفال الجامعة بعيدها الثالث والأربعين، مشيرا إلى أن الجامعة صرحا شامخا ومؤسسة عريقة تضع نصب أعينها الارتقاء بمستوي المنظومة التعليمية والإجتماعية لتخريخ عناصر مؤهلة يحتاجها سوق العمل وتبث فيهم روح الانتماء وحب الوطن لرفع شأن الفرد والمجتمع.





وأضاف المحافظ أن احتفال الجامعة السنوي هو ختام عام من الإنجازات في سبيل تحقيق رسالتها في تنمية وتطوير المجتمع وتقديم خدمة تعليمية مميزة وتكليلا لقصة كفاح القائمين علي العملية التعليمية والعاملين بالجامعة، موضحا أن ماتقدمه الجامعة يعزز مكانة المحافظة في صدارة محافظات مصر باعتبارها أولى المحافظات في نسبة التعليم، ومحافظة الرؤساء والزعماء والقادة والمثقفين والأرض الطيبة.





ووجه أبو ليمون الشكر لرئيس وقيادات ومنسوبي الجامعة علي مايقدمونه من جهد وعطاء للارتقاء بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة علي استعداد لتقديم العون للجامعة لتحقيق مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.



