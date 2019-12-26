بتكلفة 15 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والأكثر فقرا بنطاق المحافظة، والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية كثيفة العمالة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لعاصمتها (الزقازيق)، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جهته، عقد اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول / ثان، والمقام بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون جنيه "كمرحلة أولى" بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار الأوروبي.



وأوضح سكرتير عام المحافظة أن مشروع تطوير مدينة الزقازيق يشمل تنفيذ مشروعات صيانة وترميم وإنشاء ملحق مكتب صحة ثان الزقازيق بتكلفة 900 ألف جنيه وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقطر 4.6 بوصة بطول 4.700 كم بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بعدد من المناطق العشوائية بنطاق مدينة الزقازيق حي أول وثان.



وأشار الجندي، إلى أن المشروع يشمل أيضا، تنفيذ أعمال رصف بلاط الإنترلوك لشوارع بطول 14 كم وبتكلفة تبلغ 12 مليونا و900 ألف جنيه، بحيي أول وثان، ورصف شوارع داخلية به أيضا في بمناطق الإشارة والحريري والنحال، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتيح المشروع خلال تنفيذه 18850 يومية عمل (عامل / يوم).



فيما أكد اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، أن المشروع يساهم في تدريب العمالة البشرية غير المدربة وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير دخل مادي يساعدهم على المعيشة.



وشدد على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ وتذليل جميع العقبات والمعوقات والمتابعة المستمرة لإنجاز المشروع من خلال التنسيق التام بين كل الجهات المشاركة في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد والانتهاء من أعمال البنية التحتية وتركيب توصيلات "التليفونات – المياه - الصرف الصحي - الغاز" قبل البدء بأعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك.



حضر الاجتماع، كل من المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ووائل العاصي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس حامد علي حامد مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وممثلين عن مديريات (الطرق والنقل - الصحة – الإسكان - شركة مياه الشرب والصرف الصحي).