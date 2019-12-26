الأحمر الجرئ.. رانيا يوسف تتألق بفستان يصدم متابعيها أحتفالًا بالكريسماس

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيه بإطلالة أنيقة باللون الأحمر.وأطلت بها رانيا يوسف، بفستان أنيق باللون الأحمر من الستان ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن رشاقتها.ومن الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف على الماكياج الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز عن جمال أنوثتها.وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.وأختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز عن جمالها عبارة عن مجموعة من السلاسل التدريجية حول الرقبة مع قرط أنيق، وأسوار لليد.