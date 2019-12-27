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أخبار البلد

السيسي: الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استعرضت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشباب.

وواصل الرئيس السيسي تقديم يد العون للشباب حيث يعتبرهم وقود المستقبل مؤكدا أن الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب وأن مصر الجديدة ماضية نحو المستقبل الذي يمثله الشباب الواعد والخطوات الأخيرة من مؤسسة الرئاسة تؤكد على الأمل في صناعة نخبة مصرية للمستقبل.

كما قدم الرئيس يد العون للشباب، حيث يعتبرهم وقود المستقبل، مؤكدًا من قبل أن الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب وأن مصر الجديدة ماضية نحو المستقبل الذي يمثله الشباب الواعد والخطوات الأخيرة من مؤسسة الرئاسة تؤكد على الأمل في صناعة نخبة مصرية للمستقبل.

وتحت رعاية السيسي عقدت المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم حيث كانت ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.


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