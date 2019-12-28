تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 484 شاحنة بضائع و48 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 20 شاحنة و11 سيارة بينما تغادر السفينة Magistec noor وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند.





فيما استقبل الميناء أمس السفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة وغادر الميناء أربع سفن وهى أمانة ، الحرية، عزيز اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 261 شاحنة و36 سيارة .



