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محافظات

تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 484 شاحنة بضائع و48 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 20 شاحنة و11 سيارة بينما تغادر السفينة Magistec noor وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند.

فيما استقبل الميناء أمس السفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة وغادر الميناء أربع سفن وهى أمانة، الحرية، عزيز اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 261 شاحنة و36 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 72 شاحنة وسيارة .
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