تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .



قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.



رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:



1- ارتجاع المريء.



2- قرحة المعدة.



3- رائحة الفم الكريهة.



4-زيادة الشعور بالغثيان.



5- الإسهال.



6- ارتفاع ضغط الدم.



7- زيادة الوزن.