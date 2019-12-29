تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .
قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.
رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:
1- ارتجاع المريء.
2- قرحة المعدة.
3- رائحة الفم الكريهة.
4-زيادة الشعور بالغثيان.
5- الإسهال.
6- ارتفاع ضغط الدم.
7- زيادة الوزن.
قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.
رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:
1- ارتجاع المريء.
2- قرحة المعدة.
3- رائحة الفم الكريهة.
4-زيادة الشعور بالغثيان.
5- الإسهال.
6- ارتفاع ضغط الدم.
7- زيادة الوزن.