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مرأة

تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.

رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:

1- ارتجاع المريء.

2- قرحة المعدة.

3- رائحة الفم الكريهة.

4-زيادة الشعور بالغثيان.

5- الإسهال.

6- ارتفاع ضغط الدم.

7- زيادة الوزن.
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تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

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