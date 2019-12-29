22.3 مليار جنيه استثمارات.. وزير الكهرباء: أضفنا 30 محطة كهرباء خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليار جنيه.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة أننا أضفنا نحو 30 محطة كهرباء واستطعنا مضاعفة الإنتاج خلال أربع سنوات، فيما وصلت عدد مراكز التحكم لنحو 7 مراكز حاليا.



وأشار إلى أن أفريقا تمتلك نحو 40% من قدرات إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، موضحا أن عمليات توزيع الكهرباء تحتاج إلى قدرات تمويلية عالية جدا.



وأكد أنه بنهاية عام 2020 سوف نصل إلى قدرات كبيرة في عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وأوضح أننا خلال العامين الماضيين صرفنا 11 ضعفما تم إنفاق على القطاع.



وتابع أننا سطرنا قصة نجاح في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد مزرعة بنبان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من أكبر المزارع فى أفريقيا والشرق الأوسط ونتوسع فيها لتصبح أكبر محطة عالميا، حيث نشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى هذا المجال ووصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 2 مليار دولار من خلال القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات الدولية.



وأشار إلى أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040 على أن يتم رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام2025 ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040.