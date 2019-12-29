قبل حفل المغرب | محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد









نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء عقد بروفات قبل حفله الذى سيقام في المغرب اليوم.وظهر محمد رمضان، وهو يجرى البروفات على عدد من الأغانى منها "مافيا، وإنساي، وفيرس".وشهد الفيديو، الذي أثار إعجاب متابعى فيسبوك، حالة من الدهشة بأداء الفنان، متمنين له النجاح والتوفيق في عمله الجديد.وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.