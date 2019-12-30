خطأ طبي فادح.. وفاة مريضة بالسرطان حرقا أثناء عملية جراحية

لقت امرأة حتفها حرقا خلال إجرائها عملية جراحية في رومانيا، في واقعة غريبة من نوعها، أحدثت جدلا كبيرا.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، توفيت المريضة التي كانت مصابة بسرطان البنكرياس بعد إصابتها بحروق بنسبة 40% من جسدها، عندما استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا، بعد استخدام مطهر يحتوي على الكحول، في خطأ طبي فادح.



وقال إيمانويل أنجوريانو، وهو سياسي روماني على صفحته على فيس بوك، نقلا عن الطاقم الطبي في بوخارست، إن اتصال المشرط الكهربائي بالكحول تسبب في اندلاع النيران واشتعال جسد المريضة.



وألقت ممرضة بدلو من المياه على المرأة البالغة من العمر 66 عاما، لمنع انتشار الحريق.



وقالت وزارة الصحة الرومانية إنها ستحقق في الحادث المؤسف الذي وقع في 22 ديسمبر.

