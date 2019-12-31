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حوادث

النائب العام يتفقد نيابات الدلتا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
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محمد عبدالله
وصل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، إلى منطقة الدلتا؛ في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك.

ويلتقي النائب العام وعدد من قيادات النيابة العامة، بقيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف المنصورة؛ وتأتي الزيارة استكمالا للزيارات التفقدية التي بدأها بزيارة إلى صعيد مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث يطمئن على أحوال أعضاء النيابة العامة ويتابع سير أعمالها بمنطقة الدلتا.

وتهدف تلك الزيارات بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات أمام أعضاء النيابة العامة قد تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.
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