في الكافيهات وستان ستيفانوا.. هكذا يحتفل أهالي الإسكندرية برأس السنة.. صور

تتميز مدينة الإسكندرية بأجواء خاصة، تتفرد بها خلال احتفالات رأس السنة، حيث يزيدها جمالا وسحرا الأجواء الشتوية في مثل هذا التوقيت، مما يجعلها قطعة من أوروبا وخاصة في مناطق وسط البلد التاريخية.





كما تتزين المحال التجارية والمطاعم بزينة رأس السنة وعرائس سانتا كلوز مما يضفي جوا من البهجة والسعادة، وتقدم "صدى البلد"، قائمة بأفضل الأماكن التي يمكن قضاء سهرة رأس السنة بها في عروس البحر.





مقاهي وكافيهات وسط البلد:





وتشهد ليلة رأس السنة بالإسكندرية توافد الكثيرين على وسط البلد(محطة الرمل)، وذلك لقضاء وقتا ممتعا بصحبة الأهل والأصدقاء حيث تضم تلك المنطقة الكثير من المولات التجارية، وكذلك عدد كبير من الماطعم والمقاهي والتي أغلبها تاريخية ومنها محلات الحلويات الشهيرة الملحقة بكافيه.





علاوة على ما سبق يمكن لزائري منطقة وسك البلد بالإسكندرية قضاء وقت ممتع لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة داخل إحدى السينمات الشهيرة هناك.





كافيهات الكورنيش:





ويكتظ كورنيش البحر الممتد من منطقة المندرة شرقا وصولا لمنطقة محطة الرمل وبحري بمئات الكافيهات والمطاعم التي يتوافد عليها الراغبين في قضاء سهرة ممتعة يوم رأس السنة، بخلاف المكان الرائع فهناك عدد من الكافيهات تقدم فقرات غنائية مميزة في ليلة الكريسماس.





سان ستيفانوا:





وفي ليلة الكريسماس يتزين المول التجاري الأشهر في الإسكندرية (سان ستيفانوا)، حيث يعتبر أحد الواجهات الرئيسية المفضلة لدى السكندريين لقضاء وقت ممتع في الأعياد المختلفة ومنها ليلة رأس السنة بما يضمه من عدد كبير من المقاهي والكافيهات وكذلك عدد من دور العرض السينمائي والأجواء الخاصة والمميزة.





سيتي ستارز:



