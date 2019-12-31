رئيس جامعة القاهرة للطلاب: لا تنخدعوا بانتشار الفن الهابط

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض القصيرة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة برئاسة الفنان أحمد مختار.
وذلك بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طارق يوسف المستشار الفني.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إن الفن ليس نشاطًا مكملًا ولا نشاطًا على الهامش، مؤكدًا أن الفن له دور مهم في بناء الشخصية وتحرير الوجدان وتطهير النفس البشرية.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه إلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من الحزن والهموم وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي عندما ننظر إلى تجارب الآخرين، الإنسانية والشخصية والجمالية.
وأوضح الدكتور الخشت، أن الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، مؤكدًا أن الحضارة لاتقوم على العلم فقط، بل تقوم على الثقافة والفنون والعلوم والآداب وكل ما أنجزه الإنسان، موجهًا رسالة إلى الطلاب المشاركين في العروض المسرحية قائلًا أتمنى أن ترتقوا بالذوق الفني وألا تنخدعوا بانتشار الفن الهابط.
وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض القصيرة للمسرح برئاسة الفنان أحمد مختار، وعضوية كل من الاستاذ محمد الغرباوي، والناقد ياسر علام، والناقدة رجوى حامد، والناقدة هويدا حراك، فوز كلية الطب البشري بالمركز الأول عن مسرحية ديفيد هلجفوت، وكلية الآداب بالمركز الثاني عن مسرحية علاء الدين، وكلية رياض الأطفال بالمركز الثالث عن مسرحية سيراك دانتون، وكلية الزراعة بالمركز الرابع عن مسرحية مسعود ووجيدة، وكلية التجارة بالمركز الخامس عن مسرحية السيرة.
وفاز بجائزة أفضل عمل جماعي عن مسرحية المفتش كلية العلوم، وفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الطالب مصطفى مهدي من كلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، والطالب محمد السعدني من كلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلفجوت، وجائزة الماكياج الطالبة أماني حافظ من كلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، وجائزة الملابس للطالبة ريهام النجار من كلية الآداب عن عرض علاء الدين.
كما فاز بجائزة تمثيل طلبة دور أول، محمود شرف بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلجفوت، محمد طارق بكلية الآثار عن مسرحية النبوءة، أحمد يسري بكلية الزراعة عن مسرحية مسعود ووجيدة، وفاز بجائزة تمثيل طللبة دور ثاني، محمد صلاح بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلجفوت، ومحمد يسري بكلية التجارة عن مسحية السيرة، وعمرو سامي بكلية الآداب عن مسرحية علاء الدين.
وفاز الطالب مجيب أحمد من كلية رياض الأطفال بجائزة التأليف بمسرحية سيرك دانتون، والطالب محمد إبراهيم من كلية الطب البشري بجائزتي الاعداد المسرحي والموسيقي بمسرحية ديفيد هلفجوت، وجائزة الإضاءة محمود الحسيني من كلية التجارة في مسرحية السيرة، كما فاز بجوائز الإخراج الطلاب محمد إبراهيم بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلفجوت، ومحمود عبد المنعم بكلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، وكيرولس عاطف بكلية الطب البيطري عن مسرحية الطوق.
كما فاز بجائزة الديكور الطالبة هبه الكومي بكلية التجارة عن مسرحية السيرة، وبجائزة الدعاية الطالب عمرو أبو النجا بكلية التجارة عن مسرحية السيرة، وفاز بجائزة التعبير الحركي الطالب يوسف مصطفي من كلية الآثار بمسرحية النبوءة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.
وذلك بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طارق يوسف المستشار الفني.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إن الفن ليس نشاطًا مكملًا ولا نشاطًا على الهامش، مؤكدًا أن الفن له دور مهم في بناء الشخصية وتحرير الوجدان وتطهير النفس البشرية.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه إلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من الحزن والهموم وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي عندما ننظر إلى تجارب الآخرين، الإنسانية والشخصية والجمالية.
وأوضح الدكتور الخشت، أن الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، مؤكدًا أن الحضارة لاتقوم على العلم فقط، بل تقوم على الثقافة والفنون والعلوم والآداب وكل ما أنجزه الإنسان، موجهًا رسالة إلى الطلاب المشاركين في العروض المسرحية قائلًا أتمنى أن ترتقوا بالذوق الفني وألا تنخدعوا بانتشار الفن الهابط.
وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض القصيرة للمسرح برئاسة الفنان أحمد مختار، وعضوية كل من الاستاذ محمد الغرباوي، والناقد ياسر علام، والناقدة رجوى حامد، والناقدة هويدا حراك، فوز كلية الطب البشري بالمركز الأول عن مسرحية ديفيد هلجفوت، وكلية الآداب بالمركز الثاني عن مسرحية علاء الدين، وكلية رياض الأطفال بالمركز الثالث عن مسرحية سيراك دانتون، وكلية الزراعة بالمركز الرابع عن مسرحية مسعود ووجيدة، وكلية التجارة بالمركز الخامس عن مسرحية السيرة.
وفاز بجائزة أفضل عمل جماعي عن مسرحية المفتش كلية العلوم، وفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الطالب مصطفى مهدي من كلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، والطالب محمد السعدني من كلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلفجوت، وجائزة الماكياج الطالبة أماني حافظ من كلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، وجائزة الملابس للطالبة ريهام النجار من كلية الآداب عن عرض علاء الدين.
وفاز بجائزة تمثيل طالبات دور أول، نرفانا الخطيب من كلية الزراعة عن دورها في مسرحية مسعود ووجيدة، وفرح محمد من كلية الآداب في مسرحية علاء الدين، وانجي قنديل من كلية رياض الأطفال في مسرحية سيرك دانتون، وفاز بجائزة تمثيل طالبات دور ثان، انجي سمير من كلية رياض الأطفال في مسرحية سيرك دانتون، وماهيتاب محمد من كلية الطب البيطري في مسرحية الطوق، ونادين حسام الدين من كلية الآداب في مسرحية علاء الدين.
كما فاز بجائزة تمثيل طلبة دور أول، محمود شرف بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلجفوت، محمد طارق بكلية الآثار عن مسرحية النبوءة، أحمد يسري بكلية الزراعة عن مسرحية مسعود ووجيدة، وفاز بجائزة تمثيل طللبة دور ثاني، محمد صلاح بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلجفوت، ومحمد يسري بكلية التجارة عن مسحية السيرة، وعمرو سامي بكلية الآداب عن مسرحية علاء الدين.
وفاز الطالب مجيب أحمد من كلية رياض الأطفال بجائزة التأليف بمسرحية سيرك دانتون، والطالب محمد إبراهيم من كلية الطب البشري بجائزتي الاعداد المسرحي والموسيقي بمسرحية ديفيد هلفجوت، وجائزة الإضاءة محمود الحسيني من كلية التجارة في مسرحية السيرة، كما فاز بجوائز الإخراج الطلاب محمد إبراهيم بكلية الطب البشري عن مسرحية ديفيد هلفجوت، ومحمود عبد المنعم بكلية الآداب عن مسرحية علاء الدين، وكيرولس عاطف بكلية الطب البيطري عن مسرحية الطوق.
كما فاز بجائزة الديكور الطالبة هبه الكومي بكلية التجارة عن مسرحية السيرة، وبجائزة الدعاية الطالب عمرو أبو النجا بكلية التجارة عن مسرحية السيرة، وفاز بجائزة التعبير الحركي الطالب يوسف مصطفي من كلية الآثار بمسرحية النبوءة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.