لوك بسيط..نانسى عجرم تودع 2019 بصورة سيلفى

نشرت الفنانة ناسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها حيث ظهرت فى الصورة بلوك بسيط .





وعلقت الفنانة نانسى عجرم على الصورة قائلة : آخر صورة سيلفى فى 2019





ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :





جمالك





بحبك يا عسل





كل سنه وانتى طيبه





يذكر أن نانسي عجرم، أحيت الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.



