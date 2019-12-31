AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لوك بسيط..نانسى عجرم تودع 2019 بصورة سيلفى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:28 م
ناسى عجرم
ناسى عجرم
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة ناسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها حيث ظهرت فى الصورة بلوك بسيط . 

وعلقت الفنانة نانسى عجرم على الصورة قائلة : آخر صورة سيلفى فى 2019 

ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

جمالك

بحبك يا عسل

كل سنه وانتى طيبه 

يذكر أن نانسي عجرم، أحيت الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "أخاصمك آه" و"آه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "إحساس جديد" و"يا بنات" ، وغيرها مما طالب بها المعجبون.
View this post on Instagram

2019 last selfie🥰 #AbuDhabi

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أبيض.. نانسي عجرم تتألق وتبهر الحضور فى حفل قبرص.. شاهد

نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور

سلوبيت قصير.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بحفلها بـ القاهرة

لهذا السبب .. نانسي عجرم برفقة بوسي شلبي

غير متوقع | سعر فستان نانسي عجرم يثير ضجة على السوشيال ميديا

بوسي شلبي بصحبة نانسي عجرم ورجاء الجداوي.. شاهد

ترشيحاتنا

استغاثة من المصريين بالسعودية لوزير القوى العاملة

نذرت صوم الاثنين والخميس ولم أستطع.. ماذا أفعل؟

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

بعد كهربا .. الأهلي يكثف مفاوضاته مع نجم الزمالك لكرة اليد

بعد 9 سنوات من نجاحه.. تعويض طالب دراسات عليا ١٠ آلاف جنيه بسبب خطأ فى إعلان النتيجة

حصاد الكرة السعودية| إنجاز الهلال.. وصول النصر للعالمية.. عودة جروس.. وطعنة المولد الأبرز في 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي