طلب إحاطة بسبب أزمة القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء

أعلن خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمة طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء وحذف المواطنين من بطاقات التموين.



وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء بعدم القراءة إلا كل فترة طويلة والقراءة العشوائية لعدادات الكهرباء مما يسبب أزمة لدى المواطنين.



وتابع النائب "بدلا من حساب شهر واحد يتم حساب تجميعة لـ 3 أشهر أو ما يزيد، مما يدخل المواطن في شريحة عالية من شرائح الكهرباء ويسبب زيادة القيمة المستحقة عليه".



وأكد النائب أن هذه القراءات العشوائية بالاضافة إلى التأخر فيها يسبب دخول المواطن في شرائح كبيرة مما يؤدي إلى حذفه من بطاقة التموين وذلك أمر غير مقبول تمامًا.



كما أكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزير الكهرباء ووزير التموين لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية كلها تصب في مصلحة المواطن.