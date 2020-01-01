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مرأة

حيل غير متوقعة تساعدك فى التخلص من بقع الملابس الصوفية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:00 ص
أفضل الطرق للحفاظ
أفضل الطرق للحفاظ على الملابس الصوفية
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نهى هجرس
تعد الملابس الصوفية من أهم أنواع الملابس التى نرتديها كثيرًا فى فصل الشتاء، ولذلك يجب الحفاظ عليها وتنظيفها بشكل خاص حتى لا تتلف .

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم النصائح التى يجب أتباعها للحفاظ على الملابس الصوفية.

- يفضل في كل الأحوال عدم غسل الملابس الصوفية بكثرة إلا إذا سقط عليها شيء تسبب في بقعة عليها ،لأن الإفراط في غسل الأصواف يعمل على ظهور الوبر.

- يجب إستخدام الماء الفاتر عند غسل الملابس الصوفية، مع مراعاة عدم حكها كثيرًا، كما يفضل عدم عصرها حتى لا تتبلد وتتشابك خيوطها.

- إذا كانت الملابس الصوفية بيضاء .. احذري استخدام مسحوق غسيل له تأثير قلوي مثل الكلور وما شابه.

- للحفاظ على نعومة الملابس الصوفية ضعي قليل من الجلسرين في ماء الغسل.

- يجب أن تكون ماء الغسل والشطف على نفس درجة الحرارة، لأن تغير درجة الحرارة يتسبب في انكماش الصوف وتمدده مما يؤثر عليها.

- يفضل وضع قليل من الخل في ماء الشطف للحفاظ على الألوان زاهية.

- تجنبي عصر الملابس الصوفية، وأحذرى نقعها فى الماء

- يفضل نشر القطع الصوفية في مكان بارد وجاف، ولا تتعرض للشمس.
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