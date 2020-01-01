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رياضة

مصر تواصل هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي في الإسكواش

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:39 م
على فرج ونور الشربينى
على فرج ونور الشربينى
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القسم الرياضي
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش في العالم، اليوم الأربعاء، التصنيف العالمي الجديد، لشهر يناير، وتواجد 10 لاعبين مصرين ضمن أفضل 20 لاعبًا في التصنيف العالمي، مقابل 8 لاعبات في نفس قائمة السيدات.

واستمر علي فرج في صدارة التصنيف للشهر العاشر على التوالي، كما حافظ محمد الشوربجي، على المركز الثاني، وفارس الدسوقي على مركزه الـ11، وعمر مسعد على المرتبة الـ16.

وصعد مركزًا وحيدًا طارق مؤمن، واحتل المرتبة الثالثة، ومروان الشوربجي ليحتل المركز الثامن، فيما جاء مازن هشام في المرتبة الـ17.

وتراجع كريم عبد الجواد، للمرتبة الرابعة، ومحمد أبو الغار للتاسعة، وزاهد سالم جاء في المرتبة الـ15.

بينما على صعيد السيدات استمرت المصرية رنيم الوليلي على قمة التصنيف، للشهر الـ13 على التوالي، وحافظت نور الشربيني (الثانية)، ونوران جوهر (الثالثة)، ونور الطيب (الرابعة)، على مراكزهن.

وجاءت هانيا الحمامي، في المرتبة العاشرة، وسلمى هاني في المركز الـ14، و يثرب عادل في المرتبة الـ16، في حين تراجعت نادين شاهين مركزًا واحدًا، وباتت تحتل المركز الـ20.
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