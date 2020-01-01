تعرف على ضوابط دخول الطلاب المسجونين امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2020، بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية.



وقالت الوزارة في منشور رسمي لها: "يسمح للطلاب نزلاء السجون العمومية (رجال وسيدات) والمؤسسات العقابية، بالتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة بعد اتباع عدة خطوات".



وأضافت أن هذه الخطوات تتمثل في تحرير استمارة للتقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب، وتسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.



أما بشأن الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، فأوضحت الوزارة أنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن.



وشددت على ضرورة الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان، والتقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان، وتحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.



وأكدت أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانونية المسموح بها لدخول السجن العمومي (قاصر)، يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحري) والمؤسسة العقابية بالمنيا بالنسبة لطلاب الوجه القبلي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين ، الدور الاول اعتبارا من يوم الاحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020 .



قالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيا اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2020.