AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في أسبوعين | كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد 6 ملايين مشاهدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:26 م
راسمك في خيالي -
راسمك في خيالي - محمد حماقي
Advertisements
سعيد فراج
حصد كليب راسمك في خيالي الفنان محمد حماقي، 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ١٧ يوما على طرحه.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

ياما حكيت عليك للناس وللأيام
قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام
قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان
راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان

أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد حماقي يطرح كليب راسمك في خيالي.. فيديو

رسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو

راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد 3.7 ملايين مشاهدة.. فيديو

محمد حماقي يروج لـ حفل رأس السنة بالتجمع الخامس

راسمك في خيالي لـ محمد حماقي تتخطى 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجآت بالجملة | تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

تعرف على رد فعل حسن حمدي بعد وصول الأهلي لـ كأس العالم للأندية

رئيس وزراء السودان: مصالحنا تتفق مع رؤية مصر من سد النهضة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

عاجل| أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقائه محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد